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İstanbul olimpiyatın en güçlü adayı

Bakan Suat Kılıç, ''İstanbul, şu an olimpiyatın en güçlü adayı olarak listenin başında yerini almış bulunmaktadır'' dedi

İstanbul olimpiyatın en güçlü adayı

Bakan Suat Kılıç, ''İstanbul, şu an olimpiyatın en güçlü adayı olarak listenin başında yerini almış bulunmaktadır'' dedi

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:32
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İstanbul olimpiyatın en güçlü adayı
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, gece İstanbul'un 2020 Olimpiyatları'na adaylık statüsü kazanmasıyla ilgili güzel bir haber aldıklarını söyledi.

Kanada'nın Quebec kentinde 2020 Olimpiyatları evsahipliğine aday adayı ülke ve şehirlere yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Kılıç, ''Açıklamalar doğrultusunda İstanbul, Madrid ve Tokyo kentleri, 2020 Olimpiyatları resmi adayı olarak ilan edildi'' dedi.
Türkiye'nin böyle bir kararı beklediğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:
''Bu karar Türkiye'nin hak ettiği bir karardır. Çünkü İstanbul, olimpiyatlara başka hiçbir ülkenin sunamadığı fırsatları sunmaktadır. İstanbul sayesinde olimpiyat aynı anda iki ayrı kıtada yapılabilirlik kazanmıştır. İstanbul, olimpiyat kenti olduğu takdirde aynı anda hem Asya hem de Avrupa kıtasında olimpiyat ve yaz oyunları ile birlikte paralimpik oyunlarını gerçekleştirme imkanını bulacağız. Bununla birlikte olimpiyat Türk dünyasına, İslam coğrafyasına ilk defa taşınmış olacak. Batı medeniyetinin önemli bir parçasıyız. AB'ye tam üyelik sürecinde olan bir ülkeyiz. İstanbul şu an olimpiyatın en güçlü adayı olarak listenin başında yerini almış bulunmaktadır.''

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:33
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyat
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