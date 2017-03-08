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İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olan, 32 ildeki 142 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olan, 32 ildeki 142 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkartıldı.

08 Mart 2017 Çarşamba 09:55
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İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olan, 32 ildeki 142 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkartıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖ
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