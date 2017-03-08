İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olan, 32 ildeki 142 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkartıldı.
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olan, 32 ildeki 142 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkartıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olan, 32 ildeki 142 kişi hakkında, gözaltı kararı çıkartıldı.
AA