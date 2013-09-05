İstanbul hedefine yaklaşmış durumda

BUENOS AIRES





Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 2020 Olimpiyatları'na evsahipliği yapacak şehri de belirleyeceği 125. dönem toplantısına katılmak üzere Arjantin'de bulunan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, AA'ya yaptığı açıklamada, yapacakları son sunumla birlikte İstanbul'un 2020 olimpiyat oyunlarına evsahipliği hakkını elde edeceğine inandığını söyledi.

Şu an için aday olan şehirler İstanbul, Madrid ve Tokyo'nun şanslarının eşit olduğunu ifade eden Erdener, "İlk kez bir olimpiyat adaylığında, son düzlükte herhangi bir aday kent öne fırlamış, öne çıkmış değil. Üç kentin de şanslarının birbirine çok yakın görüldüğü bir ortamı yaşıyoruz. Cumartesi günü ilkini bizim, sonuncusunu Madrid'in yapacağı son sunumlar, oradaki etki değerimiz bu işte önemli bir pay sahibi olacak" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Saint Petersburg'da katılacağı G-20 zirvesinin ardından Buenos Aires'e geçecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan TMOK Başkanı, "Sayın Başbakanımızın buraya G-20 zirvesinden yetişmesi, onun bir irade koyması önemli. Günlük dünya politikası yine önemli bir faktör G-20 zirvesinden çıkacak sonuç ya da gelişmeler yine önemli bir faktör olacaktır. Birçok lider oradan buraya gelecek" şeklinde konuştu.

Uğur Erdener, İstanbul'un ilk kez olimpiyat hedefine bu kadar yaklaşmış olduğunu belirterek, "İstanbul ilk kez bu kadar yoğun bir uğraşının içinde ve ilk kez bu kadar hedefine yaklaşmış durumda. Ümit ediyorum son sunumuz da çok başarılı olur ve mutlu sona hep birlikte ulaşırız" ifadelerini kullandı.