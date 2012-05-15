İstanbul finalleri tarihe geçti

ANKARA

Son yıllarda birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan İstanbul'da oynanan final müsabakaları tarihe geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi dörtlü final müsabakalarına bu yıl ev sahipliği yapan İstanbul'da basketbol severler unutulmaz bir final maçına tanıklık etti. Sezon başında maddi imkansızlıklar nedeniyle elindeki yıldız oyuncuları kadrosunda tutamayan Olympiakos, tecrübeli antrenör Dusan Ivkoviç önderliğinde turnuvanın favorilerinden Regal Barcelona'yı yenerek, finalde CSKA Moskova'nın rakibi oldu. Finalde de Teodosiç ve Krilenko gibi dünyaca ünlü basketbolcuları kadrosunda bulunduran ve Rus temsilcisini yenen Olympiakos, kupayı müzesine götürdü.

İstanbul buna benzer bir finali 1991-1992 sezonunda da yaşamıştı. Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyecek müsabakada, eski Yugoslavya'nın Partizan takımı, İspanya'nın Badalona takımını son saniye üçlüğüyle yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Basketbolda İstanbul, 2001'de Avrupa ve 2010'da dünya şampiyonalarının finallerine ev sahipliği yaptı. İki şampiyonada da finale yükselen Türkiye, basketbol severlere İstanbul'da büyük heyecan yaşatmıştı.

-Liverpool'un geri dönüşü de İstanbul'da-

Futbolda da Avrupa'nın en büyük iki kupasına ev sahipliği yapan İstanbul'da, yine tarihe geçen müsabakalar oynandı.

İstanbul, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2005 yılında Milan ile Liverpool arasındaki tarihi Şampiyonlar Ligi finalinde unutulmaz bir maça tanıklık etmişti. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Milan karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak müsabakayı 3-3'e getiren Liverpool, penaltı atışları sonucunda kupaya ulaşmış ve karşılaşma Şampiyonlar Ligi finallerinin en unutulmazları arasında yer almıştı.

İstanbul, son kez UEFA Kupası adıyla düzenlenen ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Alman temsilcisi Werder Bremen arasındaki unutulmaz finale de ev sahipliği yaptı. Maçı, uzatmada Jadson Silva'nın attığı golle kazanan Shakhtar Donetsk, İstanbul'da düzenlenen UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.