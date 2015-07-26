İstanbul Cup'ta şampiyon Tsurenko

İSTANBUL - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler final maçında Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko, Polonyalı rakibi Urszula Radwanska'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Garanti Koza Arena'daki turnuvanın son maçında, tekler final müsabakası oynandı. Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) sıralamasında 99. olan Radwanska ile dünya sıralamasında 71. konumda bulunan Tsurenko, ilk servis oyunlarında hata yapmadı. Daha sonra birer kez servis kırmayı başaran iki tenisçi, ilk 6 oyun sonunda birbirlerine üstünlük sağlayamadı: 3-3.

İlk setin ilerleyen bölümlerinde iki tenisçi birer kez daha birbirinin servislerini kırdılar ve ilk 10 oyun, 5-5'lik eşitlikle geçildi. Tsurenko, 11. oyunda servis kırmayı başararak 6-5 öne geçti ve seti kazanmak için önemli bir avantaj yakaladı. Servis attığı 12. oyunda hata yapmayan Ukraynalı tenisçi, seti 7-5 alarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sete servis kırarak başlayan Tsurenko, çok iyi bir performans ortaya koydu. Ukraynalı tenisçi, servis attığı oyunlarda rakibine hiç şans tanımadı. Radwanska'nın servisini iki kez daha kıran Tsurenko, seti 6-1, 1 saat 32 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmadan sonra yapılan törende, şampiyon Tsurenko ile ikinci Radwanska'ya ödülleri verildi. Törende, tenisçilerden Tsurenko'ya 43 bin, Radwanska'ya da 21 bin 400 dolarlık para ödülünün sembolik çeki takdim edildi.

"İyi tenis oynayarak güzel bir şampiyonluk aldım"

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyonluğa ulaşan Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko, "İyi tenis oynayarak güzel bir şampiyonluk aldım" dedi.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tsurenko, Polonyalı rakibi Urszula Radwanska'yı mağlup ederek şampiyonluğu elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.