İstanbul Cup salon atletizm yarışmasına 16 ülke katılacak

İstanbul Cup salon atletizm yarışmaları 17 Şubat Cuma günü yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret AŞ (Spor AŞ) ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda bu sene dördüncüsü düzenlenecek etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden yaklaşık 100 sporcu yarışacak.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde permit kategoride düzenlenecek organizasyonda, kadınlarda 4, erkeklerde 7 olmak üzere toplam 11 branşta mücadeleler yaşanacak.

Yarışmalarda ilk 3'te yer alacak atletlere toplam 12 bin 100 dolar para ödülü verilecek.

Basın toplantısı

Organizasyonun tanıtımı amacıyla Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ile milli sporcular Batuhan Altıntaş ve Emine Hatun Tuna katıldı.

Fatih Çintimar, etkinlikte madalyaya olan inancını dile getirerek, "Tribünlerin dolmasını istiyoruz ama öncelikli hedefimiz pistte kürsünün üstünü doldurmak. Eğer biz üzerimize düşeni yaparsak eminim seyircilerimiz de gelecektir. Burada en az üç Avrupa rekoru kırılmasını bekliyoruz. Bu rekorları bizim sporcularımızın kırabileceğini düşünüyorum. Şu anda 17 ülkeden sporcu katılıyor. İnşallah önümüzdeki senelerde bu sayıyı daha yukarılara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Özbayraktar ise organizasyonu iki yıldır Türkiye Atletizm Federasyonuyla omuz omuza gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dokunduğumuz organizasyonları bir üst düzeye çıkarabiliyoruz. Atletizmi sporun atası olarak görüyoruz. Belli gerçeklerin de farkında olarak hareket ediyoruz. Halkımızın atletizme olan ilgisini artırmak için sürekli çalışıyoruz. Salon atletizmi bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan, 2014 Avrupa Kros Şampiyonası birincisi Emine Hatun Tuna da organizasyonun kendileri için önemli bir tecrübe olacağını ve bu tür etkinliklerin sayısının artmasını istediklerini aktardı.

Erkekler 400 metrede 46 saniyenin altında koşan genç atlet Batuhan Altıntaş ise büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ve tribünlerin dolmasını istediklerini kaydetti.