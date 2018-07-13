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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

İBB Başkanı Uysal, şampiyonalarda madalya kazanan 19 başarılı sporcuya ödüllerini törenle takdim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

İBB Başkanı Uysal, şampiyonalarda madalya kazanan 19 başarılı sporcuya ödüllerini törenle takdim etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:40
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 18. Akdeniz Oyunları, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Avrupa U-23 Güreş Şampiyonası ve Dünya Plaj Şampiyonası'nda madalya kazanan 19 başarılı sporcuya ödüllerini takdim etti. 

Uysal, İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleşen ödül töreninde, İBB Spor Kulübü'nün, Türkiye'ye en fazla madalya kazandıran ve en fazla lisanslı sporcusu olan kulüp olduğunu söyledi.

Lisanslı sporcu adayı sayısı bakımından çok iyi olduklarını belirten Uysal, "Bundan dolayı spor kulübü yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar 4 ayrı organizasyonda madalya alan sporcularımıza ödül vermek üzere bugün burada tören gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Sporculara ve yöneticilere teşekkür eden Uysal, şöyle devam etti:

"18. Akdeniz Oyunları'nda 8 altın, 2 gümüş, 5 bronz, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, Avrupa U-23 Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz ve Dünya Plaj Şampiyonası'nda 1 altın madalya, 4 organizasyonda toplamda 19 madalya kazanıldı. Bugün 4 ayrı organizasyonda madalya alan sporcularımıza madalya törenini yapıyoruz. 2017 itibariyle 175 sporcumuz milli takımlarda. 20 takım olarak mücadele ediyoruz ve milli takımlara en fazla oyuncu veren spor kulübüyüz. Bazı branşlarda milli takımın ana omurgası, çoğunluk sporcusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden diyebiliriz. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. '2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi gururlandıracaksınız' diyoruz yöneticilerimize. 2020'ye yönelik beklentilerimiz büyük."

Uysal, kulübün Türkiye'deki ana gayesine de dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü, örnek bir spor kulübü. Gençlerimizi sporla buluşturan, spora ısındıran bir kulübüz her şeyden önce. Büyükşehir olarak amacımız bu. Halkımızı sporla buluşturmak konusunda ciddi bir gayretimiz var. İstanbul halkını nasıl sporla buluştururuz? Asıl ana gayemiz bu. Profesyonel spor yapma veya spor yaparken sporla tanışanları profesyonel spor yapamaya yönlendirme, kulübümüzün önemli bir iş birliği. Alanında çalışma yapanlar içinde en iyisi konumundayız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Milletimiz İstanbulumuz adına sizlerle gurur duyduğumuzu ve beklentilerimiz olduğunu söylemek isterim. İnşallah devamı gelir."

Uysal, konuşmasının ardından 18. Akdeniz Oyunları, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Avrupa U-23 Güreş Şampiyonası ve Dünya Plaj Şampiyonası'nda madalya kazanan 19 başarılı sporcuya ödüllerini verdi.

Uluslararası yarışmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda derece elde etti. Milli forma altında 9 branşta ülkeyi temsil eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 sporcusu 8 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Muhammet Hamza Bakır, grekoremen stil 110 kilogram finalinde Azerbaycanlı rakibi Sarkhan Mamadov yenerek dünya şampiyonu oldu.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Cengiz Arslan gümüş, Burhan Akbudak ise bronz madalya elde etti.

Tekvandoda ise Kübra Dağlı, Dünya Plaj Şampiyonası'nda Pumse dalında altın madalyanın sahibi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İBBIstanbul Büyükşehir BelediyesiMevlüt Uysal
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