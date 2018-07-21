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İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2 bin 400 sporcunun katılımıyla yarın yapılacak.

İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2 bin 400 sporcunun katılımıyla yarın yapılacak.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:55
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İstanbul Boğazı'nda yüzme şöleni

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung iş birliğiyle düzenlenen ve alanında dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, yarın 30. kez gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen yarışta, 55 farklı ülkeden 2 bin 400 yüzücü mücadele edecek.

Zimbabveli dünya rekortmeni yüzücü Kirsty Coventry ile Ukraynalı eski dünya ve Avrupa şampiyonu Denys Sylantyev'in tanıtım etkinliklerinde yer aldığı organizasyonu, Ukraynalı eski olimpiyat şampiyonu rekortmen atlet ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi Başkanı Sergey Bubka'nın da takip edeceği aktarıldı.

Yarışta sporcular, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden suya girip, 6,5 kilometre mesafe katettikten sonra Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde finiş görecek.

Yarın 30. kez düzenlenecek olan yarışa katılmak isteyen sporcular, İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Trabzon'da düzenlenen elemelere katıldı. Elemeler sonucunda, 52 ülkeden bin 200'ü yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün yarınki yarışta mücadele etmesine izin verildi.

Özellikle yabancı sporcuların ilgisinin yüksekliğine dikkat çekilirken, açılan kontenjanın 27 dakikada dolduğu kaydedildi. TMOK tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ayrılan 400 kişilik kontenjanın, bu ülke sporcularınca 13 dakikada doldurulduğu paylaşıldı.

Öte yandan, yarış nedeniyle İstanbul Boğazı, yarın 08.00 ile 13.00 saatleri arasında gemi trafiğine kapatılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Olimpiyat KomitesiTmokKirsty CoventrySamsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışıİstanbul Boğazında Yüzme
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