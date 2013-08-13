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İspanyol Natxo Insa Antalyaspor'da

Medical Park Antalyaspor Kulüp Başkanı Gencer, ''Natxo ile 2 yıllık prensipte anlaşmasına vardık'' dedi.

İspanyol Natxo Insa Antalyaspor'da

Medical Park Antalyaspor Kulüp Başkanı Gencer, ''Natxo ile 2 yıllık prensipte anlaşmasına vardık'' dedi.

13 Ağustos 2013 Salı 08:08
483 Okunma
İspanyol Natxo Insa Antalyaspor'da
ANTALYA

Medical Park Antalyaspor Kulüp Başkanı Gültekin Gencer, ''Natxo ile 2 yıllık prensipte anlaşmasına vardık kendisi Salı günü Antalya'ya geliyor'' dedi.

Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, La Liga takımlarından Celta Vigo'da oynayan orta saha oyuncusu Natxo İnsa ile her konuda 2 yıllığına prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Samet Aybaba'nın isteği doğrultusunda oyuncunun transferi konusunda uzun zamandır çalışma yürüttüklerini kaydeden Gencer, davetleri üzerine Natxo'nun menejerlerinin Antalya'ya geldiğini ve her konuda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Gencer, ''Hocamızın Atiba'dan sonra özellikle istediği tek adamdı orta sahada. Zor bir transferdi, bugün mutlu sona ulaştık, her türlü konuda anlaştık.  Natxo ile 2 yıllık prensipte anlaşmasına vardık kendisi Salı günü Antalya'ya geliyor. Şuan Valencia'da'' diye konuştu.

Oyuncuyu bonservisiyle aldıklarını ancak fiyatını sonra açıklamak istediklerini dile getiren Gencer, şunları belirtti:

''Antalyaspor camiasına hayırlı olsun. Natxo 26 yaşında genç bir oyuncu, Valencia'nın altyapısından çıkma bir oyuncu. İspanya'da birçok kulüpte forma giyen Natxo Celta Vigo forması giyiyordu. Yeni transferlerden bu hafta takıma katılmayan kalmayacak. Takımımız yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Yaptığımız transferler Antalya'ya, taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı olsun."

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 08:09
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporNatxo Insa
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