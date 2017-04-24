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İspanyol basınında manşetler Messi'nin

El Clasico'da attığı iki golle Barcelona'ya galibiyeti getiren Lionel Messi, İspanyol basınından büyük övgü aldı.

İspanyol basınında manşetler Messi'nin

El Clasico'da attığı iki golle Barcelona'ya galibiyeti getiren Lionel Messi, İspanyol basınından büyük övgü aldı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:20
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İspanyol basınında manşetler Messi'nin

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında oynanan El Clasico'da attığı iki golle Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 3-2 mağlup etmesinde büyük pay sahibi olan Lionel Messi, İspanyol basınında manşetlere çıktı.

İspanya'daki tüm gazeteler Messi'yi birinci sayfalarına çıkararak, "Maçın kaderini belirleyen adam" yorumunda bulundu.

Marca: Messi, Bernabeu'yu yakıyor

"Messi karar veriyor: Şampiyonluk yarışına devam", "Son gülen Messi oluyor" ve "Messi, Bernabeu'yu yakıyor" başlıklarını atan Marca gazetesi, "Messi, titreten bir El Clasico'yu 90+2. dakikada sonlandırdı. Arjantinli futbolcu, attığı iki mükemmel golle Barcelona'yı liderlik koltuğuna tekrardan oturtarak maçın belirleyici ismi oldu. Messi, eflatun-beyazlıların defansını allak bullak etti." ifadelerini kullandı. Marca, Messi'nin El Clasico'daki futbolundan sonra Barcelona ile sözleşmesini uzatmasının artık çok daha kolay olduğunu öne sürdü.

El Mundo Deportivo: Messi Barcelona'nın zaferine liderlik ediyor

Katalan spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, "Efsane bir Messi, Barcelona'nın Bernabeu'daki tarihi zaferine liderlik ediyor. Messi, Barcelona'yı lider yapıyor. Titreten bir Messi, La Liga'yı kurtarıyor. Sihriyle Sergio Ramos'u attırıyor. Casemiro ve Marcelo'yu da attırması gerekiyordu ama hakem affediyor. Arjantinli futbolcunun son dakikada gelen golü ise Barcelona'nın La Liga'daki şampiyonluk hedefini devam ettiriyor. Messi'nin Barcelona formasıyla 500. golünü atması için bundan daha iyi bir yer ve an olamazdı." değerlendirmelerini yaptı. Sport gazetesi de Messi'nin, golün ardından formasını çıkarıp Real Madrid tribünlerine göstermesiyle unutulmayacak bir kutlama yaptığını vurguladı.

El Mundo: Messi, son saniyede La Liga'yı eşitliyor

Diğer İspanyol gazetelerinden El Mundo "Messi, son saniyede La Liga'yı eşitliyor" başlığını attı. Real Madrid'e kedi benzetmesi yapan gazete, "Messi ile 7 hayat yok." yorumunda bulundu. El Pais de "Madrid için bu Messi çok fazla. Barcelona, üstün yeteneği Messi sayesinde lig yarışında öne geçti." diye yazdı.

Öte yandan İspanyol basını, bir maçı eksik Real Madrid'in şampiyonluk yarışında halen avantajlı gibi görünmesine rağmen El Clasico yenilgisiyle büyük yara aldığını savundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanya 1. Futbol LigiLa LigaEl ClasicoBarcelonaReal Madrid
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