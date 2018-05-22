İspanya, Lopetegui'nin sözleşmesini uzattı

İSTANBUL

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), teknik direktör Julen Lopetegui'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

RFEF'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Lopetegui'nin sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Real Madrid altyapısında başladığı futbol hayatını 2002 yılında noktalayan Lopetegui, antrenörlük kariyerine bir yıl sonra İspanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda başladı. Daha sonra İspanya'nın Rayo Vallecano ve Real Madrid B takımlarını çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-2014 yıllarında sırasıyla İspanya 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında görev yaptı.

İspanyol teknik adam Lopetegui, 1,5 yıl görev yaptığı ve kupa kazanma başarısı gösteremediği Portekiz temsilcisi Porto'ya, 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı.

Vicente del Bosque'den boşalan İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne 2016 yılında getirilen Lopetegui, bu süreçte 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik yaşayarak takımınıRusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na taşıdı.