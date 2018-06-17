İspanya'da zafer Lorenzo'nun

İSTANBUL
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. ayağı, İspanya'nın Barselona şehriyle aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışı rakiplerinin önünde bitiren Lorenzo, 40.13.566'lık zamanlamasıyla bu sezon ikinci, kariyerinin ise 46. MotoGP zaferine ulaştı.
Lorenzo'nun 4.479 saniye gerisinde Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez'in ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 6.098 saniye arkasında yer alan Movistar Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi ise üçüncülüğü elde etti.
Sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 1 Temmuz'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 88
3. Maverick Vinales (İspanya): 77
4. Johann Zarco (Fransa): 73
5. Danilo Petrucci (İtalya): 71
AA