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İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:15
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İspanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarının sonuçları belli oldu.

Çin'de düzenlenen sezonun ikinci yarışını kazanan ve son 3 yılda iki şampiyonluğu bulunan Mercedes'in tecrübeli pilotu Hamilton, sıralama turlarında 1.19.149'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon iki yarıştan birincilikle ayrılan Alman pilotu Vettel, 1.19.200'lük süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Rusya'da düzenlenen son yarışta kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in 27 yaşındaki Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.19.373'lük zamanlamasıyla İspanya'daki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkına sahip oldu.

Vettel'in takım arkadaşı deneyimli Fin pilot Kimi Raikkonen ise 1.19.439'luk derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaKatalonya Pisti2017 Formula 1 Dünya Şampiyonasıİspanya Grand PrixBüyük BritanyaLewis Hamilton
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