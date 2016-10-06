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"İslam dünyasının umudu inançlı bir nesildir"

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "İslam dünyasının umudu, inançlı bir nesildir. Gerçekleştirilmek istenen oyuna asla izin vermeyen ülkemiz gençliğinde, bu inancı görmekten gurur duyduk." dedi.

"İslam dünyasının umudu inançlı bir nesildir"

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "İslam dünyasının umudu, inançlı bir nesildir. Gerçekleştirilmek istenen oyuna asla izin vermeyen ülkemiz gençliğinde, bu inancı görmekten gurur duyduk." dedi.

06 Ekim 2016 Perşembe 16:16
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 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Conrad Otel'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik ve Spor Bakanları 3. Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye olarak konferansa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İİT Gençlik ve Spor Bakanları olarak geleceğe yön verecek gençlerin yetiştirilmesindeki sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Kılıç, "Buradaki birliktelik, dostluk ve kardeşlik, tüm dünyaya örnek teşkil edecek ve gelecek nesillere kuvvetli bir zemin oluşturacaktır. Bu toplantı, ayrıca geçtiğimiz nisan ayında İstanbul'da yapılan ve ortak eylemlerimiz için önemli bir kılavuz olan 'İİT-2025: Eylem Programı'nın kabul edildiği İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınan önemli stratejik kararların takibi için de ümit verici bir adımdır." diye konuştu.

"Algı operasyonlarına karşı daha dikkatli olmalıyız"

İslam coğrafyaları üzerinde oluşturulmak istenen negatif bir imajın olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Dünyanın İslam ülkelerine bakış açısının değişmesi adına İslamofobi olarak adlandırılan bir tabir, kısaca iftiralar silsilesi tasavvur edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak bu yanlış ve yanıltıcı iftiralarla mücadele etmek de bizim boynumuzun borcudur. Yüce dinimiz İslam, terör kelimesi ile kesinlikle yan yana getirilemez. İnancımız gereği yasaklanmış ve insan canına kasteden tüm yapılanmalar, bizim için terör örgütüdür. İslam; din, dil ve ırk gözetmeksizin tüm mağdur ve mazlumların yanında olmuş her zaman zalimlere karşı durmuştur. Kimi Müslüman ülkelerin de bu ve buna benzer durumlar kullanılarak bugün siyaseten ve sosyal bakımdan kaosa sürüklenmek istenmesi ayrıca endişe vericidir. Bu konuda özellikle gençler hususunda yürütülmek istenen algı operasyonlarına karşı daha dikkatli olmalıyız. Bahsettiğimiz sorumluluğun ağırlığını burada bir kez daha görmüş oluyoruz ki sahip olduğumuz gençlik potansiyelini, en iyi şekilde muhafaza ederek tüm olumsuzluklardan arındırmak zorundayız."

"İslam dünyasının umudu inançlı bir nesildir"

Kılıç, milletin darbe girişimine karşı vakur bir şekilde mücadele verdiğini ve milletin kendi devletini, geleceğini koruyarak büyük bir demokrasi zaferi kazandığını vurgulayarak, "Bu hain darbe girişimi, bugün Pensilvanya'da bulunan teröristbaşı Fetullah Gülen'in hakimiyetindeki terör örgütü FETÖ tarafından yapılmıştır. Bu süreçten sonra ülkemizde başlattığımız ve uluslararası arenada da başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, kirli yapılanmalarını anlattığımız FETÖ ile mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir. Bu örgütün yurt dışında bazı ülkelerde de gerek eğitim gerekse ticari kurumlarının olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz'da, Türkiye'de yapmak isteyip başaramadıkları hain girişim, benzeri hareketlerle bu ülkeleri de tehdit eder konumdadır. Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de hain amaçlar doğrultusunda hareket etmesinler diye Türkiye olarak dostane bir şekilde üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha, 15 Temmuz gecesinden itibaren yanımızda olan İİT üyelerimize teşekkür ediyor, yaklaşık 170 ülkede faaliyet gösteren bu hain yapılanmaya karşı ortak hareket etmek adına dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz.

İslam dünyasının umudu, inançlı bir nesildir. 15 Temmuz gecesi yüreğiyle, bileğiyle, imanıyla meydanlara çıkan, vesayet odaklarının girişimi ile gerçekleştirilmek istenen oyuna asla izin vermeyen ülkemiz gençliğinde, bu inancı görmekten gurur duyduk. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenler, sandılar ki bu millet korkacak, meydanları, sokakları bırakıp evlerine çekilecek. Ama söz konusu vatan, millet, bayrak ve kutsal değerler olunca bu aziz milletin gözünü kırpmadan tankların, silahların, helikopter ve uçakların önünde duran gençlerini hesap edemediler." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 16:17
Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay KılıçConrad OtelİİTİslam
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