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İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde Celtic, deplasmanda Hearts'ı 5-0 yenerek bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İskoçya'da şampiyon Celtic

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde Celtic, deplasmanda Hearts'ı 5-0 yenerek bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

02 Nisan 2017 Pazar 19:48
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İskoçya'da şampiyon Celtic

İSTANBUL - İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Celtic, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hearts deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Celtic, 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste altıncı şampiyonluk

Premiership'te 3, şampiyonluk grubu mücadelesinde 5 olmak üzere ligde 8 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Brendan Rodgers yönetiminde şu ana kadar 28 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

Celtic, ligde üst üste altıncı ve toplamda 48. şampiyonluğunu kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CelticÖnce Vatan GazetesiIskoçya
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