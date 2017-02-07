İşitme engelli genç futbolcunun hedefi milli takım

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından kurulan Spor Toto Futbol 1. Lig'de 3. Grupta mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler'in 15 yaşındaki futbolcusu İlhan Çetinkaya'nın hayali milli takımda forma giymek.

Yaş ortalaması 35 olan takımda mücadele eden lise birinci sınıf öğrencisi İlhan Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört yıldır futbol oynadığını, kendisine takım arkadaşlarının çok ilgi gösterdiğini söyledi.

"Taraftarlar büyük ilgi gösteriyor"

Takımda aile gibi olduklarını dile getiren İlhan, "Antrenörüm başta olmak üzere takım arkadaşlarım bana destek veriyor. Şu anda maçların son 20 dakikasında görev alıyorum. Taraftarlar da yaşımın küçük olmasından dolayı büyük ilgi gösteriyor." dedi.

Futbolu çok sevdiğini aktaran genç futbolcu, şöyle konuştu:

"Hedefim milli takımda oynamak. İnşallah bir gün hedefime ulaşacağım. Süper Lig ekibi Afşinspor'dan transfer teklifi aldım. Fakat takımımı bırakmak istemiyorum. Milli takım antrenörü beni her maçta gelip izliyor. İyi yerlere geleceğime inanıyorum."