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Işıl Alben tekrar Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Işıl Alben'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Işıl Alben tekrar Galatasaray Odeabank'ta

Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Işıl Alben'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2015 Cuma 12:16
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Işıl Alben tekrar Galatasaray Odeabank'ta

İSTANBUL - Türk Telekom Arena'da yapılan imza töreninde kendisini 3 yıllığına tekrar sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı atan Işıl, çok mutlu olduğunu söyledi.

İmza töreninde kısa bir açıklama yapan tecrübeli milli basketbolcu, "Çok mutluyum kısa süreli bir ayrılık oldu. Başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulu ile Can Topsakal'a teşekkür ediyorum. İnşallah, güzel başarılarla dolu sezonlar geçiririz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal ise Işıl'ı tekrar kadrolarına kattığı için mutlu olduklarını aktararak, "Işıl, tekrar gitmesin diye 3 yıllık anlaşma yapıyoruz. Kimseye yapmadığımız bir kontrat bu. Işıl bizim evladımız" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a 2007 yılında gelen ve kaptanlığa kadar yükselen 29 yaşındaki basketbolcu, geçen sezonun başında Rusya'nın Dinamo Kursk takımına transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarların adeta sevgilisi olan Işıl, bir yıllık aranın ardından Galataray Odebank'a dönmüş oldu.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 12:41
Anahtar Kelimeler:
önce VatanIşıl Alben
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