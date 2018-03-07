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İrem Yaman tarihe geçmek istiyor

Milli sporcu İrem Yaman, olimpiyat şampiyonu ilk kadın Türk tekvandocu olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

İrem Yaman tarihe geçmek istiyor

Milli sporcu İrem Yaman, olimpiyat şampiyonu ilk kadın Türk tekvandocu olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:34
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İrem Yaman tarihe geçmek istiyor

ANKARA - Milli sporcu İrem Yaman, olimpiyat şampiyonu ilk kadın Türk tekvandocu olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin başarılı kadın sporcuları arasında yer alan İrem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, "Büyük ihtimalle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacağım. Olimpiyatlarda, bu alanda altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmak en büyük hedefim." dedi.

Eğitim hayatına da devam eden İrem, ileride öğretim üyeliği yapmak istediğini dile getirdi.

İrem, Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünden mezun olduğunu belirterek, "Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans yapıyorum. Sonrasında da doktora yaparak ileride öğretim üyesi olmak istiyorum. Spor ve eğitimi bir arada götürerek geleceğimi doğru planlamaya çabalıyorum. Hayatımın her döneminde kendi ayaklarım üzerinde durabilmek ve iz bırakan işler yapmak istiyorum. Bu nedenle de kendimi farklı alanlarda geliştirmem gerektiğinin farkındayım." ifadelerini kullandı.

"Şiddet haberi okuduğumda çok üzülüyorum"

Dünya Kadınlar Günü mesajını spora dönük veren İrem Yaman, "Herhangi bir spor dalıyla ilgilenmek insanı fiziksel ve mental olarak çok güçlü yapıyor, öz güvenini artırıyor. Hayattaki duruşunuzu bile belirliyor. Spor cinsiyet ayrımı yapmaz. Kadınlar istedikten sonra sporun herhangi bir branşında başarılı olabileceklerinden şüphe duymasınlar. Hayatta el attıkları her işte başarılı olabilecekleri gibi." diye konuştu.

Türkiye'de son dönemde sıkça gündeme gelen kadına yönelik şiddete değinen İrem Yaman, şöyle devam etti:

"Sağlıksız ve sevgisiz ortamlarda büyüyen çocuklar şiddete başvuracak kadar aciz varlıklara dönüşüyor. Kanunlar ve kadının toplumdaki yerini güçlendiren politikalar elbette çok önemli ama bu sorunun kökeninde aile ve eğitim var. Sadece kadına değil herhangi bir canlıya yönelik şiddet haberi okuduğumda çok üzülüyorum. Biliyorum ki üzülmek yeterli değil, bu sorunun çözümünde nasıl rol oynayabileceğimi düşünüyorum, araştırıyorum. Profesyonel bir sporcu olarak bu konuda iyi bir rol model olmam gerektiğinin farkındayım ama daha fazlasını da yapmaya hazırım."

İrem Yaman, tekvandoya annesinin yönlendirmesiyle başladığını belirterek, "Babam profesyonel tekvandocu, hakem ve antrenör olduğu için beni bu spora yönlendiren kişinin o olduğu düşünülüyor. Oysa beni elimden tutup tekvando kursuna yazdıran kişi annem." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Sporcu İrem YamanOlimpiyatTürk Tekvandocu
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