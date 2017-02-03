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İran'dan ABD'li sporculara engel

İran Güreş Federasyonu, Trump yönetiminin vize kısıtlaması kararına tepki olarak Kirmanşah kentinde düzenlenecek Serbest Stil Dünya Kupası'na katılacak ABD'li sporculara izin verilmeyeceğini bildirdi.

İran'dan ABD'li sporculara engel

İran Güreş Federasyonu, Trump yönetiminin vize kısıtlaması kararına tepki olarak Kirmanşah kentinde düzenlenecek Serbest Stil Dünya Kupası'na katılacak ABD'li sporculara izin verilmeyeceğini bildirdi.

03 Şubat 2017 Cuma 15:39
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İran'dan ABD'li sporculara engel

İran yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği "vize yasağına" tepki olarak, Kirmanşah kentinde düzenlenecek Serbest Stil Güreş Dünya Kupası'na ABD'li sporcuların katılmasına izin vermeyeceği açıklandı.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, İran Güreş Federasyonu tarafından Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) Başkanı Nenad Laloviç'e hitaben yazılan mektupta 16-17 Şubat'ta Kirmanşah'ta düzenlenecek Serbest Stil Dünya Kupası'na ABD'nin yerine başka bir takımın dahil edilmesi istendi.

Trump yönetiminin vize kısıtlaması kararının, "diplomasiden uzak", "ahlak ve insanlık dışı" olarak nitelendirildiği mektupta, "mütekabiliyet esası" dahilinde İran hükümetinin, ABD takımının turnuvaya katılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Kirmanşah'ta 16-17 Şubat'ta düzenlenecek "2017 Serbest Stil Güreş Dünya Kupası"na ABD dışında İran, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Gürcistan ve Moğolistan takımları katılacak.

ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İranABDDonald TrumpSpor
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