ANKARA - Kadınlar dünya sıralamasında İpek Şenoğlu'nun ardından çiftlerde ilk 100'e giren ikinci Türk tenisçi İpek Soylu, "Önceliğim her zaman teklerde başarı olmak." dedi.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği 3, Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) organize ettiği 11 çiftler turnuvası kazanan İpek, AA muhabirine, kariyer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çift kadınlarda dünya 78 numarası İpek, çiftlerde oynamayı her zaman çok sevdiğini ancak asıl amacının teklerde şampiyonluklar yaşamak olduğunu söyledi.

2014 ABD Açık'ta gençlerde partneri Jil Belen Teichmann ile zafere ulaşan ve Türkiye'ye ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıran milli tenisçi, "Önceliğim her zaman teklerde başarılı olmak. Umarım, çiftlerdeki başarımı teklere yansıtırım. Çiftlerde olduğu gibi teklerde de ilk 100'e girme başarısı gösteririm." diye konuştu.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum"

İpek, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a odaklandığını belirterek, "Hedeflerime sınırlama koymak istemiyorum. Teklerde ana tabloya kalmayı daha önce bir kez başardım (2016 Fransa Açık). Ana tablo sonrasında da ileriye gitmemek için hiçbir neden göremiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklerde 159. basamakta yer alan İpek, olimpiyatlarda raket sallamak istediğini vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Çağla Büyükakçay, Rio'da bir ilki gerçekleştirdi. İnşallah, Tokyo'ya iki sporcuyla gideriz." ifadelerini kullandı.

AA