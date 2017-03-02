İpek Soylu çiftlerde yarı finalde

Malezya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Shuko Aoyama-Yang Zhaoxuan çiftini 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki çiftler çeyrek final mücadelesinde, İpek-Mertens ikilisi, Japonya'dan Shuko Aoyama ile Çin'den Yang Zhaoxuan'un karşısına çıktı.
İpek ile takım arkadaşı, ilk seti 6-2 kazandı. Aoyama-Yang çiftinin 2. seti 6-3 almasıyla mücadele final setine uzadı. 10 oyun kazanan tarafın galibiyete ulaştığı seti, 10-5 üstün tamamlayan İpek-Mertens çifti, adlarını yarı finale yazdırdı.
AA