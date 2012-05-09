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IOC, Türkiye'nin seçimini yapmasını istiyor

Olimpiyatlar İstanbul'a verilirse Avrupa Şampiyonası adaylığını çekmesi istenecek

IOC, Türkiye'nin seçimini yapmasını istiyor

Olimpiyatlar İstanbul'a verilirse Avrupa Şampiyonası adaylığını çekmesi istenecek

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:20
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IOC, Türkiye'nin seçimini yapmasını istiyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenmesine karar verilmesi halinde, Türkiye'den 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için adaylık başvurusunu çekmesini isteyeceklerini söyledi.
Rogge, Fransa Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, ''Buenos Aires'de, gelecek yıl 7 Eylül'deki oylamada 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği için İstanbul seçilirse, Türk yetkililerden Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmamalarını saygıyla talep edeceğiz'' dedi.
Jacques Rogge, ''Karar hükümete ait olacak, ancak seçimin başka bir organizasyonun düzenlenmesine bağlı olacağını söyleyebilirim'' diye konuştu.
IOC'nin, bir organizasyona ev sahipliği yapan ülkenin aynı yıl başka bir spor organizasyonu düzenlenmemesi konusunda bir kuralı bulunduğunu hatırlatan Rogge, 23 Mayıs'ta Kanada'nın Quebec kentinde yapılacak toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliği konusundaki teknik kapasitesinin değerlendirileceğini belirtti.
2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi adayları arasında İstanbul'un dışında Tokyo, Madrid, Doha ve Bakü de bulunuyor.


AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 02:21
Anahtar Kelimeler:
İstanbulOlimpiyatIOCAvrupa Futbol2020
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