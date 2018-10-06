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IOC'den Eczacıbaşı Spor Kulübüne ödül

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Kadın ve Spor Dünya Ödülü'nü, 2018'de Eczacıbaşı Spor Kulübü kazandı.

IOC'den Eczacıbaşı Spor Kulübüne ödül

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Kadın ve Spor Dünya Ödülü'nü, 2018'de Eczacıbaşı Spor Kulübü kazandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:00
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IOC'den Eczacıbaşı Spor Kulübüne ödül

Kadınları, spor yapmaları için cesaretlendirme ve katılımlarını artırma konusunda katkıda bulunan isimlere, 2000 yılından bu yana dağıtılan IOC Kadın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, bir dünya, 5 de kıta ödülünün verildiği tören, 3. Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlendi.

2018 IOC Kadın ve Spor Dünya Ödülü'ne, "Türkiye'de kadınların spora katılımı konusunda öncülük ettiği" belirtilen Eczacıbaşı Spor Kulübü layık görüldü.

Afrika kıtası ödülünü, Kenya'dan Rachel Muthoga, Amerika kıtası ödülünü, Kanada'dan Chandra Crawford, Asya kıtası ödülünü, Ürdün'den Samar Nassar, Avrupa kıtası ödülünü, Litvanya'dan Daina Gudzineviciute, Okyanusya kıtası ödülünü ise Avustralya'dan Lauren Jackson aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 IOC Kadın Ve Spor Dünya ÖdülüIOCEczacıbaşı Spor Kulübü
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