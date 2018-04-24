"İntiharı bile düşündüm"

2017'de transfer olduğu Medipol Başakşehir'de kariyeri yeniden yükselişe geçen Adebayor, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine, futbolun yanı sıra özel hayatına ve emeklilik planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adebayor, geçmişte karşılaştığı problemleri aşmayı başardığını belirterek, "Ailevi sorunlar yüzünden intiharı bile düşündüm. Hikayem örnek olabilir. İnsanlar, her zaman mutlu olmayı bilmeli." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinde oynama şansı bulduğu için şanslı olduğunu söyleyen Adebayor, "Hikayem devam ediyor. İstanbul'da her şey yolunda. Harika ve iddialı bir kulüpteyim. Futbolumu oynayabiliyorum. Her ne kadar 34 yaşımda olsam da 20 yaşında hissediyorum." yorumunu yaptı.

Açıklamada, kariyerinin en iyi yıllarını Arsenal'de yaşadığını dile getiren Togolu futbolcu, 2008'de Milan'ın kendini transfer etmeye çok yaklaştığını paylaştı. Adebayor, 2009 yazında transfer olduğu Manchester City'de beraber çalıştığı teknik direktör Roberto Mancini ile yıldızının bir türlü barışmadığını da itiraf etti.

Adebayor, aktif spor kariyeri sonunda ne yapmak istediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kariyerimin sonunda Togo'ya döneceğim. Ülkeme katkıda bulunmak istiyorum. Orada daha fazla okula ihtiyaç var. Afrika muhteşem bir yer ancak hala yapacak çok şey var. Barışı ve sahip olmadığımız olanaklara kavuşmayı hayal ediyorum."