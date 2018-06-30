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Inter, Nagatomo'yu Galatasaray'a verdi

İtalya temsilcisi Inter, Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'da forma giyeceğini duyurdu.

Inter, Nagatomo'yu Galatasaray'a verdi

İtalya temsilcisi Inter, Japon oyuncusu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'da forma giyeceğini duyurdu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:16
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Inter, Nagatomo'yu Galatasaray'a verdi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini sarı-kırmızılı kulübe verdiğini açıkladı.

Inter Kulübünden yapılan açıklamada, Nagatomo'nun bonservisi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığı ve Japon oyuncunun gelecek sezon da sarı-kırmızı kulübün formasını giyeceği belirtildi.

Japonya Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 31 yaşındaki sol bek Nagatomo, geçen sezon Galatasaray formasıyla 15 lig maçında oynadı.

Yuto Nagatomo, 8 sezon formasını giydiği Inter'de ise 213 karşılaşmada ağları 13 kez sarsmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalya 1. Futbol LigiNagatomoYuto Nagatomo
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