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İngiltere'de gündem Bilic

Andorra'nın Lusitans takımının teknik direktörü Roura, West Ham United ile oynadıkları Avrupa Ligi maçını tribünden takip eden Slaven Bilic'in saygısızlık yaptığını savundu.

İngiltere'de gündem Bilic

Andorra'nın Lusitans takımının teknik direktörü Roura, West Ham United ile oynadıkları Avrupa Ligi maçını tribünden takip eden Slaven Bilic'in saygısızlık yaptığını savundu.

03 Temmuz 2015 Cuma 11:03
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İngiltere'de gündem Bilic
ANKARA - West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun ilk ayağında 3-0 yendikleri Andorra'nın Lusitans takımının teknik direktörü tarafından eleştirildi.

Beşiktaş'ın eski Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic, West Ham United'daki ilk resmi maçının ardından İngiltere basınında gündeme oturdu.

 İngiliz basınına konuşan Lusitans Teknik Direktörü Xavi Roura, West Ham United'ın 35 bin taraftarının izlediği maçı, tribünden takip etmeyi tercih eden ve karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir takımla çıkan Hırvat teknik adam hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulundu.

Hırvat teknik adamın kendilerine yeterince saygı göstermediğini savunan Roura, "Slaven Bilic, yedek kulübesinde oturmayarak saygısızlık yaptı. Fair-play'in ortaya çıktığı bir ülkede, böyle bir şeyin yaşanması beni üzdü. Sanırım takımımız, onun için çok önemsizdi" ifadelerini kullandı.

Bilic'in Andorra'da oynayacakları rövanş maçına gelip gelmeyeceği konusunda tereddüt yaşadığını da belirten Roura, "Sanırım birçok kupa kazandığı için Bilic kendini 'özel biri' sanıyor. Umarım bir daha böyle davranışlar sergilemez. O, West Ham United'ı çalıştırıyor ve yedek kulübesinde olmalıydı. Bilic, Andorra'daki maça mutlaka gelmeli" dedi.

West Ham United'ın altyapı yöneticisi Terry Westley ise söz konusu eleştirilere, "Her teknik adam yedek kulübesinde oturmayı tercih etmez. Bilic, İrlanda'daki hazırlık kampından uçakla gelerek, öğleden sonra bütün gün takımıyla ilgilendi" cevabını verdi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 10:02
Anahtar Kelimeler:
İngiltereönce VatanBilic
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