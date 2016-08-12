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İngiltere'de futbol heyecanı başlıyor

İngiltere Premier Lig'de 2016-2017 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

İngiltere'de futbol heyecanı başlıyor

İngiltere Premier Lig'de 2016-2017 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

12 Ağustos 2016 Cuma 11:58
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İngiltere'de futbol heyecanı başlıyor

 Sezonunun ilk maçında geçen yılın şampiyonu Leicester City, yarın deplasmanda Hull City ile karşılaşacak. KC Stadı'ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 14.30'da yapılacak.

Futbol otoritelerini şaşırtarak 132 yıllık tarihinde ilk kez İngiltere ligi şampiyonluğuna ulaşan Leicester City, sezona, takımı şampiyon yapan İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde giriyor. Transfer döneminin gözde oyuncularından Riyad Mahrez ve Jamie Vardy'yi kadrosunda tutmayı başaran Leicester City, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi ise 35,8 milyon avro karşılığında Chelsea'ye sattı.

Kadrosunu Ahmed Musa, Bartosz Kapustka, Nampalys Mendy ve kaleci Ron-Robert Zieler ile güçlendiren Leicester City'nin bu sezon göstereceği performans merakla bekleniyor.

İlk hafta programı

Premier Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın: Hull City-Leicester City, Burnley-Swansea City, Crystal Palace-West Bromwich, Everton-Tottenham, Middlesbrough-Stoke City, Southampton-Watford, Manchester City-Sunderland

14 Ağustos: Bournemouth-Manchester United, Arsenal-Liverpool

15 Ağustos: Chelsea-West Ham United

Dünyanın en değerli ligi

Premier Lig, futbolcuların piyasa değerleri bakımından dünya futbolunun en değerli ligi olarak göze çarpıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, İngiltere'de mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 4,85 milyar avro. Manchester City'nin 589,5 milyon avro değerle başı çektiği Premier Lig'de Chelsea 552 milyon avro ile ikinci sırada bulunuyor. Piyasa değerlerinde bu iki ekibi, 550,75 milyon avro ile Manchester United, 485 milyon avro değerle Arsenal ve 441,2 milyon avro ile Liverpool takip ediyor.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 11:59
Anahtar Kelimeler:
Leicester CityTSİFutbolİngiltereAhmed MusaBartosz KapustkaNampalys Mendy
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