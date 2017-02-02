İngiliz futbolcu Lampard emekli oldu

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden New York City ile sözleşmesi 2016 sonunda biten Frank Lampard, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından futbolu bıraktığını açıkladı.

Verdikleri destekten ötürü ailesinin yanı sıra takım arkadaşları, taraftarlar, çalıştığı teknik direktörler ve yöneticilere de teşekkür eden Lampard, "Harika 21 yılın ardından kariyerimi bitirmeye karar verdim. 38 yaşımda heyecan verici teklifler almama rağmen hayatımda yeni bir bölüme geçmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Kazandığım kupaların yanı sıra ülkemi 100'den fazla kez temsil ettiğim ve 300'den fazla gol attığım için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Alt yapısından yetiştiği West Ham United'dan 2001 yılında Chelsea'ye transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu, 14 yıl forma giydiği başkent ekibinde 649 maça çıktı ve 211 gol kaydetti.