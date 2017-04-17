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"İnanırsak başarırız"

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yenildikleri Juventus'u, rövanşta gerekli skoru alarak eleyebileceklerine inandığını söyledi.

"İnanırsak başarırız"

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yenildikleri Juventus'u, rövanşta gerekli skoru alarak eleyebileceklerine inandığını söyledi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
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"İnanırsak başarırız"

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu NeymarUEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 yenildikleri Juventus'u, rövanşta gerekli skoru alarak eleyebileceklerine inandığını söyledi.

Brezilya basınına konuşan 25 yaşındaki futbolcu, Juventus'un harika bir takım olduğunu, ancak yeni bir geri dönüş hikayesi yazmaya çalışacaklarını belirterek, "Henüz biten bir şey yok. İnanırsak başarırız." dedi.

Son 16 turundaki Paris Saint-Germain (PSG) eşleşmesiyle benzer durumda olduklarını aktaran Brezilyalı yıldız, "Juventus maçında da yüzde bir şansımız var. Kalan yüzde 99 çalışma, inanç ve hedeflerimiz. Her şey düzgün giderse, Juventus karşısında da geri dönebiliriz. Potansiyelimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransa'nın PSG takımına deplasmanda 4-0 yenilmiş, rövanş müsabakasında ise rakibini 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

İspanyol temsilcisi ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İspanya Birinci Futbol LigiLa LigaUEFA Şampiyonlar Ligi
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