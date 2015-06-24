Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İmaj haklarındaki pürüzler işlemi uzattı

Eto'o'nun transferi için Milano'da bulunan Antalyasporlu yöneticilerin, oyuncunun İtalya'daki imaj hakları anlaşmalarındaki pürüzler dolayısıyla sorunlar yaşadığı bildirildi

İmaj haklarındaki pürüzler işlemi uzattı

Eto'o'nun transferi için Milano'da bulunan Antalyasporlu yöneticilerin, oyuncunun İtalya'daki imaj hakları anlaşmalarındaki pürüzler dolayısıyla sorunlar yaşadığı bildirildi

24 Haziran 2015 Çarşamba 10:05
192 Okunma
İmaj haklarındaki pürüzler işlemi uzattı

ANTALYA - Samuel Eto'o'nun transferi için Milano'ya giden Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ve bazı yöneticilerin, Kamerunlu oyuncu ile anlaştığı ancak futbolcunun imaj hakları anlaşmalarında pürüzler olduğu bildirildi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kulübün futbolcu Samuel Eto'o ile anlaşmış olmasına rağmen futbolcunun İtalya'daki imaj hakları anlaşmalarındaki pürüzlerden dolayısıyla işlemlerin uzadığı kaydedildi.

Söz konusu pürüzlerin ortadan kalkmak üzere olduğunun belirtildiği açıklamada, "Uçakta bekleyen uçuş ekibi bekleme süresini doldurduğu için hava yolları kuralları gereği tekrar dinlenmeye çekilmiştir. Kafilemiz koşullar ne olursa olsun bugün yerel saatle 11.00'de İtalya'dan hareket edecektir" ifadeleri kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 11:39
Anahtar Kelimeler:
önce Vatanİmaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ