İmaj haklarındaki pürüzler işlemi uzattı

ANTALYA - Samuel Eto'o'nun transferi için Milano'ya giden Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ve bazı yöneticilerin, Kamerunlu oyuncu ile anlaştığı ancak futbolcunun imaj hakları anlaşmalarında pürüzler olduğu bildirildi.



Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kulübün futbolcu Samuel Eto'o ile anlaşmış olmasına rağmen futbolcunun İtalya'daki imaj hakları anlaşmalarındaki pürüzlerden dolayısıyla işlemlerin uzadığı kaydedildi.



Söz konusu pürüzlerin ortadan kalkmak üzere olduğunun belirtildiği açıklamada, "Uçakta bekleyen uçuş ekibi bekleme süresini doldurduğu için hava yolları kuralları gereği tekrar dinlenmeye çekilmiştir. Kafilemiz koşullar ne olursa olsun bugün yerel saatle 11.00'de İtalya'dan hareket edecektir" ifadeleri kullanıldı.

