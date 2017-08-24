İlklerin güreşçisi Yasemin Adar

Milli sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.

Spor hayatına atletizmde gülle atma branşıyla başlayan Yasemin, hedeflediği başarılara güreşte ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 1991 doğumlu Yasemin, kadın güreşinde son döneme adeta damga vurdu.

Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgilere göre, 2011 yılında Balıkesir Gençlik Spor Kulübünde güreşe başlayan Yasemin, kısa zamanda adından söz ettirdi.

Balıkesir doğumlu Yasemin, güreşle geç tanışmasına rağmen çoğu sporcunun elde edemediği başarılara kısa sürede ulaştı.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan alan Yasemin Adar, ilk olarak geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda adını duyurdu. 75 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

Bu başarıyla yetinmeyen Yasemin, mayıs ayında Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda da zirveyi rakiplerine bırakmadı ve üst üste ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.

Paris'e son iki Avrupa şampiyonu unvanıyla giden Yasemin Adar, bir ilke daha imza attı. 75 kilo finalinde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup eden milli sporcu, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

Trakya Birlik Spor Kulübü sporcusu olan Yasemin, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Yeni hedef Tokyo

Yasemin Adar, yaptığı açıklamada, büyük bir gurur yaşadığını vurguladı.

Fransa'da zorlu mücadelelerin ardından altın madalyayı boynuna taktığını belirten Yasemin, bu zaferi Türk halkına armağan etti.

Final karşılaşmasında 4-2 geriye düşmesine rağmen minderden 5-4 galip ayrılmasını bilen Yasemin, "En zorlandığım müsabaka Marzaliuk ile yaptığım final karşılaşması oldu. Ama karşılaşmayı kazanmasını bildim. Başarılı maçlar yaptığıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yasemin, dünya şampiyonalarında Türkiye adına ilk altın madalya alan güreşçi olduğuna işaret ederek, "Bu çok onur ve gurur verici. Bu duyguyu Türk halkına yaşattığım için çok mutluyum." dedi.

Olimpiyatlarda da Türkiye adına bir ilki gerçekleştirmek istediğinin altını çizen Yasemin, "Sırada tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Tokyo'da da tarih yazmak istiyorum. Orada da şampiyon olup, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.