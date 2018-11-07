'İlk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız'

MALATYA - Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi maç maç değerlendirerek, puan toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Ligde 9. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları kötü futbol sonucu mağlup olduklarını hatırlatan Ravcı, takımın kısa sürede toparlanarak ligin 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray maçından 3 puan alarak yoluna devam ettiğini aktardı.

Ravcı, ligde üst sıralarda tutunabilmek için 11. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük takımlarla oynanan maçların ardından çıkılan müsabakalar motivasyon açısından biraz sıkıntılı oluyor. Bu durum futbol geleneği gibi ancak biz müsaade etmedik. Aytemiz Alanyaspor 3 haftadır kazanamıyordu. Onlar açısından da karşılaşma önemliydi. Biz iyi hazırlandık, deplasmanda aldığımız 3 puan hem taraftarımızı mutlu etti hem de önümüzdeki haftalara umutla bakmamıza vesile oldu. Aytemiz Alanyaspor karşısında öne geçtik, rakip penaltı kaçırdı. Belki iyi bir oyun sergilemedik ancak en büyük silahımız takım ruhunu kullandık. Maçta oyuncular yumruk gibi oldu, birbirleriyle yardımlaştı. Rakibe pozisyon vermeyerek, takım savunmasını iyi yaparak, skoru korumak için mücadele ettiler. Neticede deplasmandan 3 puan ile döndük."

"İlk yarıyı 24 puanda kapatabilirsek iyi olur"

Ravcı, ligde tüm karşılaşmaların zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Ligin ilk yarısını en azından 24 puanda kapatabilirsek iyi olur. Ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini bildiğimiz için ilk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Bazen ligde iyi futbol oynanmıyor ancak ligde futbol netice oyunu haline geldi. Ligde puan alındığı sürece takım varlığını sürdürüyor. Biz de iyi futbol ve skor isteriz ama bazen olmuyor. Şu anki puan durumumuzdan ve ligdeki konumumuzdan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Dar bir kadroyla lige başladıklarını ve bazı karşılaşmalara 13 oyuncuyla antrenman yaparak hazırlandıklarını anımsatan Ravcı, sarı-siyahlı takımın hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan sahaya çıkarak, mücadele ettiğini anlattı.

Ali Ravcı, her sezon takımın bir hedef belirlediğini ve geçen sezonki hedefin ligde kalmak olduğunu hatırlatarak, "UEFA olsa yok demeyiz, hiçbir takım yok demez. Geçen sezon ligde kalmayı hedefledik, güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon hedefimiz, geçen sezon topladığımız puanların üstüne çıkabilmek. Şu an için ilk 5 veya UEFA gibi bir hedefimiz yok. Elbette ilk 5'in içerisinde olmak isteriz. Önümüzdeki maçlar bizi nereye götürecek, hep beraber göreceğiz. Lige maç maç bakarak, toplayabildiğimiz kadar puan toplamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Takımımızın aldığı galibiyet konuşulmuyor"

Büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini dile getiren Ravcı, "Şöyle bir gerçek var, Evkur Yeni Malatyaspor'un aldığı galibiyet konuşulmuyor, büyük takımların yenilgileri konuşuluyor. Bu durumdan son derece rahatsızız. Onların yenilgisinin konuşulması, bizim takımımızın galibiyetini biraz gölgede bırakıyor. Bundan rahatsızız. Bugüne kadar Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u yendik, Beşiktaş'tan puan aldık. Bu maçların farklı bir havası var, oyuncuları motive etmeye gerek kalmıyor." şeklinde konuştu.

Ligin 12. haftasında sahalarında Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Ravcı, Trabzonspor'un gücünü bildiklerini aktardı.

Sportif direktör Ali Ravcı, Trabzonspor'un saygı duydukları bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimiz 3 puan almak. Taraftarımızın da bu hedef doğrultusunda yanımızda olması gerekiyor. Bu süreçte taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Taraftarın, kendi takımları ve rakip takım üzerindeki etkisini biliyoruz.