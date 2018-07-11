İlk oyunların madalyaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Özel sporcular, 2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Oyunları'nda kazanacakları madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te 14-22 Temmuz'da ilk kez düzenlenecek INAS Avrupa Oyunları'na 19 sporcuyla katılacaklarını söyledi.

Organizasyon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anlatan Aydın, "Sporcularımız burada kazandıkları madalyaları yeni sisteme geçen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edecekler." dedi.

Oyunlar sonrasında Erdoğan'dan randevu alarak madalyaları takdim edeceklerini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Aldığımız madalyaları Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Avrupa Oyunları'na gideceğimizi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çocuklarla ilgili her konuda yanımızda olduğunu ifade etti. Hatta bu konuyla ilgilli bakanlara da talimat verdiğini, bizim her türlü faaliyete katılmamız konusunda destek oldu."

İlk oyunlara 33 kişilik kafile

Birol Aydın, oyunların 7 branşta düzenleneceğini, Türk sporcuların masa tenisi, atletizm ve yüzme branşında mücadele edeceğini vurguladı.

Avrupa Oyunları'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın provasının da yapılacağını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu nedenle çok önemsiyoruz. Yıllar önce hiçbir imkanı olmayan ve evlere kapatılan zihinsel engelli çocuklar şu anda Avrupa'da düzenlenen bir oyuna katılarak son yıllarda ülkemizde engellilere verilen önemin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Özel sporcular iddialı bir şekilde organizasyona katılıyor. Çünkü son yıllarda Avrupa'da ve dünyada aldıkları derecelerle sporcularımız kendilerini kanıtladı. Biz bunu yıllar önce hayal bile edemezdik. Türk milletine nasip olan engellisini seven bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onun son yıllarda engellilere verdiği destekle, onları kucaklamasıyla evlerden çıkmasına sebep oldu."

Oyunlara iyi hazırlandıklarını dile getiren Birol Aydın, "Oyunlarda çok madalya bekliyoruz. Türkiye katıldığı her dalda madalya alacaktır. Ayrıca ilk kez yapılacak oyunlara katılmakla da bir ilke imza atmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.

2018 INAS Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Atletizm:

Esra Bayrak, Yasemin Keskinsoy, Eda Yıldırım, Muhsine Gezer, Sevim Demircan, Mihriban Kaya, Onur Kopuzlu, Berkay Ceylan ve Oğuz Türker.

Masa Tenisi:

Sümeyye Şentürk, Sümeyra Türk, Ebru Acer, Lara Samsunlu, Garip Olcaş ve Utku Caberoğlu.

Yüzme:

Ahmet Mintaz, Doruk Davran, Seçil Açıkgöz ve Şevval Tekin.