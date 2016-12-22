İngiltere Premier Lig

ekiplerinden

Manchester City

'nin teknik direktörü

Pep Guardiola

, son dönemde takımının yaşadığı başarısız sonuçlar nedeniyle kariyerinde ilk kez kovulabileceğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Guardiola, Manchester City'nin son dönemde başarısız sonuçlar aldığını belirterek, "Futbolda uzun dönemli projelere artık yer yok. Kulüpler tabii ki uzun dönemli planlar için yola çıkar ama bunun için teknik adamların maçlarını kazanması gerekiyor yoksa gereken yapılır." dedi.

Takım olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan İspanyol teknik adam, "Teknik direktörlük kariyerimde hiç kovulmadım ama başarının kısa sürede sağlanması gereken bir kulübün başına geçtiğimin farkındayım ve bunun yaşanabileceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolun hızla büyüyen bir endüstri haline geldiğini kaydeden 45 yaşındaki teknik adam, "Kovulmak çoğu kez haksız bir durum. Ama büyük paraların döndüğü bir sektörde işler yolunda gitmiyorsa buna çözüm bulunmak zorunda." şeklinde konuştu.

Guardiola, takım olarak zirve mücadelesini sürdüreceklerini de vurgulayarak, "Mücadele etmek için yeterince gücüm var. Ama işler yolunda gitmezse, 'Bunu başaramadım ve yerime başkası gelecek' diyeceğim. Bu tür durumlar dünyada her teknik adamın başına gelebiliyor. Maçları kazanamazsak hayatımda ilk kez kovulabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki lig maçından puan çıkaramayan Manchester City, lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde yer alıyor.

AA