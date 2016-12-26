Türkiye

Dağcılık

Federasyonu Başkanı

Ersan Başar

, 2017 yılı hedeflerini değerlendirerek, daha önceki yönetimin değerli çalışmalar yaptığını söyledi. Başar, "Biz de Türk dağcılığını daha yukarılara taşımak için gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sportif tırmanışın olimpik branş olduğunu anımsatan Başar, dağ kayağının da olimpiyatlara girmesinin gündemde olduğunu kaydederek, "Artık olimpik bir branşız ve alt branş sayımız da çoğalıyor. Daha çok yarışmacı sporcuya ihtiyacımız var. Olimpiyat hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmaları ve gençleri içeren konular büyük önem taşıyor. Dağ kayağı ve spor tırmanış başta olmak üzere branşların gelişimine yönelik faaliyet programlarımız olacak. İlk hedefimiz yarışmacı sporcu yetiştirmek." diye konuştu.

"Kural koyucu bir pozisyona gelmek istiyoruz"

Gelecek yıl uluslararası etkinlik sayısını artıracaklarını ve bir çok tırmanış düzenleyeceklerini anlatan Başar, şöyle devam etti:

"Yabancı dağcıların ilgi odağı olmaya çalışacağız. Türkiye'nin dağlarına yabancı sporcuları getirebilmek için ortak faaliyetler yapacağız. Uluslararası alanda ne kadar çok tanınırsak o kadar hızlı gelişiriz. Bu, sadece yarışma ve organizasyon düzenleme anlamda değil, dünya dağcılığının karar mekanizmasında da yerimizi alabilmemiz açısından çok önemli. Uluslararası federasyonun kurallarını takip eden bir federasyon olmak yerine, gelecekte yönetimlerde yer alarak kural koyucu bir pozisyona gelmek istiyoruz."

"Dağcılık algısı değişti"

Dağcılıkta eğitim sistemini değiştireceklerini dile getiren Başar, "Dünyada dağcılık algısı eskisi gibi değil çok değişti." dedi.

Yeni branşların açıldığını belirten Başar, şöyle konuştu:

"Eskiden dağcılık dendiğinde tek şey akla geliyordu ama artık buz tırmanışı, kanyoning, gök koşuları yeni branşlar gündemde. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Dağcılık sadece sırt çantanızı alıp dağa gitmek gibi algılanıyor. Bu yanlış bir algı, bunu yıkmaya çalışıyoruz."

"Yeni bir yapılanma içindeyiz ve ilk yıl bizim için bir geçiş yılı olacak." diyen Başar, hedeflerini şöyle aktardı:

"2017'de bir çok pilot uygulama yapacağız. 2018'de ise bunların gerçek uygulamalarına geçeceğiz. Pilot uygulamalardan aldığımız dönütlerin çok faydalı olacağına inanıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarımız da var ama asıl hedef 2024'te olimpiyat madalyası alabilecek sporcular yetiştirmek."

Başar, gelecek yıl Erzincan Ergan Dağı'nda, 2017 Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını anımsatarak, 10-12 Şubat 2017'deki organizasyonu çok önemsediklerini ve hazırlıkları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

AA