'İlhan Cavcav Sezonu'nda kırmızı-siyah hayal kırıklığı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda zor günler yaşıyor.

İlhan Cavcav Sezonu'na teknik direktör Ümit Özat yönetiminde hazırlanan ve sahasında oynadığı ilk maçta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-1 biten maçın ardından ilk puanını da hanesine yazdırdı.

Atiker Konyaspor'a 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 kaybeden ve 3. haftada başkentte Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Ümit Özat ile yolları ayırarak, sadece bir puanı bulunan takımı, 4. kez Mesut Bakkal'a emanet etti.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste deplasmanda oynadığı Trabzonspor (3-1) ve Göztepe (3-2) maçlarında mağlup olan Gençlerbirliği, ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada seyircisi önünde Medipol Başakşehir'den aldı.

İstanbul temsilcisini başkentte 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 7. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunda yaşanan fikir ayrılıkları ortaya çıktı.

Kırmızı-siyahlı yönetimde genel sekreter Sinan Gürsoy, asbaşkan Arda Çakmak, sayman Hıfzı Kuruşa ve basın sözcüsü Hakan Kaynar, Beşiktaş maçı öncesi istifa etti. Üye Şahin Kartal'ın istifası ise yönetim kurulu tarafından reddedildi.

Beşiktaş galibiyeti moral oldu

Milli maç arasından sonra zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlayan başkent ekibi, siyah-beyazlıları 2-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve moral buldu.

"Devre arasında gereken yapılacak"

Kulüp Başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada "Babamın isminin verildiği sezonda sıralamadaki durumumuza en çok ben üzülüyorum." dedi.

Futbolcular ve tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal'ın devre arasına kadar gerekeni yapacağını dile getiren Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın ilk yarının sonunda üst sıralarda yer alacağına inandığını söyledi.