İkiz tenisçilere ömür boyu men

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, Ukraynalı ikiz sporcular Gleb ve Vadim Alekseenko'nun, Romanya, Rusya, Almanya ve Türkiye'de 2015 Haziran ile 2016 Ocak arasında düzenlenen Futures turnuvalarında şike yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bu dönemde çıktıkları maçlara yasa dışı bahis oynayan iki tenisçiye, spordan ömür boyu men ve 250'şer bin dolar para cezası verildi.

35 yaşındaki Gleb ile Vadim, 2009 yılında dünya sıralamasında ilk 500 tenisçi arasına girerek en iyi derecelerine ulaşmışlardı.