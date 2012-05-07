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İki takımda şampiyonluğu hak etti

AK Parti milletvekili Hakan Şükür, şampiyonunu belirleyecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili olarak konuştu.

İki takımda şampiyonluğu hak etti

AK Parti milletvekili Hakan Şükür, şampiyonunu belirleyecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili olarak konuştu.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 16:57
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İki takımda şampiyonluğu hak etti

Eski milli futbolcu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Cumartesi günü oynanacak ve sezonunun şampiyonunu belirleyecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili olarak, ''Her iki takım da hak etti. Süper Final ismine yakışır bir maçla nihayetlenecek'' dedi. 

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Uras için düzenlenen cenaze törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Spor Toto Süper Lig'de 2011-12 sezonu şampiyonunun belli olacağı Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili olarak, ''Her zaman şunu söylüyorum; Türk futbolu çok badirelerden geçti. Süper Final ismine yakışır bir maçla nihayetlenecek ve bir takım şampiyon olacak. Kendi aralarında oynayacakları bu karşılaşmada 3 sonuç da, bir takımı şampiyon yapmaya yetiyor. Ölümlü dünya. Geriye baki kalan dostluklar olacak. Bunların düşünüldüğü bir karşılaşma diliyorum'' diye konuştu.

''İnşallah güzel bir maç izleriz''

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Şükür, ''Açıkçası bu iki güzide takımımızın sahadaki anlamlı mücadelesini takdirle anıyoruz. Umarım bu güzel mücadele tribünlere, sokaklara, her yere yansır. Çünkü Türkiye'nin aynası iki takım karşılaşacak. İki takım da farklı pencerelerden baktığımızda şampiyonluğu hak etti. Tabii bunu söylerken oyuncular bazında konuşuyorum. Ama Türk sporunda bir de yönetenler var. Şahıslara bağlı söylemiyorum, kendi çıkarları uğruna koca koca taraftar kitlelerini farklı taraflara yönlendirenler oldu. Umarım aklı selim kazanır, sahada dostluk kazanır. İki takım da hak etti. Birinden birini ayırmak doğru olmaz. İnşallah hayırlı olur, güzel bir maç izleriz'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 02:54
Anahtar Kelimeler:
Hakan ŞükürşampiyonlukTakım
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