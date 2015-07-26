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İki kıta arasında kulaç attılar

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 27. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

İki kıta arasında kulaç attılar

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 27. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

26 Temmuz 2015 Pazar 16:42
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İki kıta arasında kulaç attılar

İSTANBUL

Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarış 49 ülkeden 1870 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Rekor katılımın olduğu yarışta 203'ü Türk olmak üzere 460 kadın, 851'i Türk, 1410 erkek yüzücü kulaç attı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayan yarışta, Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde start alan yüzücülerin dereceleri ayak bileklerine bağlanan çipler sayesinde belirlendi.

Organizasyonun gerçekleştirdiği alanda geniş güvenlik önlemi alınırken, olası bir boğulma durumuna karşın parkur boyunca yüzücülere çeşitli deniz araçları eşlik etti.

Genel klasmanında erkeklerde Bertuğ Coşkun yarışı birinci sırada tamamlarken, Emre Öztürk ikinci, İtalyan Claudio Gargaro da üçüncü geldi. Kadınlarda ise Nilay Erkal birinci, Deniz Güngöroğlu ikinci, İngiliz Jessica Wooddisse de üçüncü oldu.

Erkeklerde birinci olan Bertuğ Coşkun daha önce 5 kez yarışa katıldığını ve dereceler elde ettiğini belirterek, "Birinci olmak harika bir duygu. Parkur önceki yıllara göre çok zordu. Daha önce boğazda poyraz varken bu sene lodosa çevirdi. Geçen sene 40 dakikada bitirdim bu sene bir saati aştım. Birinci olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

İkinciliği elde eden Emre Öztürk ise organizasyonda bu sene ilk kez yüzdüğünü ve acemilik çektiğini dile getirerek, "Boğazda yüzmek çok büyük zevk. Ancak biz biraz stresli olduğumuz için güzellikleri görmüyoruz. Dereceye girdiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah gelecek sene daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Adam Walker önden yüzdü

Yarışın bu seneki onur konuğu İngiliz yüzücü Adam Walker, starttan 10 dakika önce parkuru yüzmeye başladı

Yedi okyanus geçişinde başarıyla kulaç atan ilk İngiliz yüzücü olan Walker, erken geldiği bitiş noktasında yarışmacıları karşıladı.

Yarıştan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Walker, organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Harika bir yarıştı. Daha önce 7 okyanusta yarıştım ama burası en iyisiydi" dedi.

Adam Walker, parkurda soğuk akıntıyı bulmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını ve bu nedenle bitiş noktasını biraz kaçırdığını, sonradan dönüş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Yarış sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, TMOK Başkan Vekili Türker Arslan, başkan yardımcısı Nihat Usta, Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Taedong Jeon, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Adam Walker verdi. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 16:17
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyatönce VatanTmok
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