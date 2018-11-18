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İki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

İki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı

18 Kasım 2018 Pazar 10:30
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İki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Serdar Aziz'in İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamadığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Serdar ve Hakan'ın sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli TakımA Milli Futbol Takımı
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