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Igor Tudor: Bazı sıkıntılarımız var

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor, takımda çözmeleri gereken sorunlar olduğunu söyledi.

Igor Tudor: Bazı sıkıntılarımız var

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor, takımda çözmeleri gereken sorunlar olduğunu söyledi.

19 Mart 2017 Pazar 12:09
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Igor Tudor: Bazı sıkıntılarımız var

TRABZON - Igor Tudor, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un yakaladığı pozisyonlardan faydalandığını belirterek, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, biz ise yararlanamadık." dedi.

Zor bir hafta geçirdiklerini ifade eden Tudor, şöyle devam etti:

"Sakat oyuncularımız vardı. İlk 11'i kurmakta zorlandık. İki oyuncum oyunu tamamlamakta zorlandı. Şuan ki durumumuz bu. Çözmemiz gereken farklı tip problemlerimiz var. Takımımızın top oynaması lazım. Uzun top oynamaya veya kontra atak oynamaya müsait bir takım değiliz. Futbolun önemli noktası basit oynamak, koşular yapmak, bire bire topları kazanmak. Pas yapamazsak, oyunu domine edemezsek sıkıntılar yaşıyoruz. Galatasaray Trabzonspor'a kaybedebilir. Bazı sıkıntılarımız var. Yapmamız gereken tek şey kesinlikle iyi düşünüp sorunlarımızı çözmek. Bu problemleri tabii ki teknik direktör olarak benim çözmem gerekiyor. Bunun üzerinde çalışacağız."

Tudor, 3 haftadır Galatasaray'ın başında olduğunu ifade ederek, "Galatasaray'da bu yıldan ve geçen seneden gelen sorunlar var. İki haftada hoca gelip sihirli bir değnekle takıma dokunacak ve bütün maçları kazanacak diye düşünenler futbolu bilmiyordur. Kesinlikle çok çalışmamız lazım. Takımımızın bana inanarak görüşlerimi takip etmesi gerekiyor. Kalan maçlarda ligi en iyi yerlerde bitirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Seneye de tabii ki hedefimiz şampiyonluk olacak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TudorÖnce Vatan GazetesiGalatasaray
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