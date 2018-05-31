İddaa'dan kulüplere 88 milyon lira

Türk futboluna en büyük destek veren kurumlar arasında yer alan Spor Toto Teşkilat Başkanlığının İddaa oyunu, geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplere isim hakkı olarak toplamda 87 milyon 889 bin lira ödeme gerçekleştirdi.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig kulüplerine İddaa bültenlerinde yer almaları karşılığında yaklaşık 88 milyon lira ödeme gerçekleştirilirken, en büyük payı 6 milyon 666 bin lira ile Beşiktaş aldı.

İstanbul Başakşehir 6 milyon 150 bin lira ile ikinci, Fenerbahçe 5 milyon 860 bin lira ile üçüncü, şampiyon Galatasaray ise 5 milyon 560 bin lira dördüncü sırada bulundu.

Süper Lig kulüpleri arasında en düşük geliri ise 3 milyon 680 bin lirayla, Spor Toto 1. Lig'e düşen takımlardan Kardemir Karabükspor elde etti.

Avrupa kupalarında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı gösteren takımlar, İddaa gelirlerinden daha fazla pay aldı.

Başkan Kasapoğlu'nun görüşleri

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan sezonunda gerek şampiyonluk yarışında gerekse de düşme hattında uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek rekabetin yaşandığını ifade etti.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki mücadeleleri nedeniyle diğer takımlara göre İddaa bültenlerinde daha fazla yer aldıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Bu kulüplerimiz gelirlerde ön plana çıktı. Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de de kıyasıya bir yarışa tanıklık ettik. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise belki de son yılların en büyük sürpriziyle karşılaştık. Birbirinden güçlü rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor, çok önemli bir başarıya imza attı ve gelirler sıralamasında üst sıralarda yer aldı." değerlendirmesini yaptı.

İsim hakkı ödemeleriyle kulüplere destek vermek amacında olduklarına dikkati çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman kulüplerimizin yanındayız. Genel anlamda bakacak olursak, İddaa oyuncularının Türkiye liglerine oyun oynama oranlarının, Avrupa'nın diğer liglerine nispetle düşük seviyelerde olduğunu söylemek mümkün. Katılımcılar Real Madrid ya da Bayern Münih gibi dünya devlerinin maçlarına daha çok oynuyorlar. Bu yaptığımız isim hakkı ödemeleriyle kulüplerimize kaynak sağlama amacı güdüyoruz. Açıkçası dünya üzerinde de bu ödemelerin örneği yok denecek kadar az seviyede. Ülke futbolumuza katkı sağlama bilinciyle hareket ederek kulüplerimizin yanında yer alıyoruz."

Süper Lig kulüplerinin gelirleri

2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin aldığı isim hakkı bedelleri şöyle sıralandı:

1- Beşiktaş: 6 milyon 666 bin TL

2- İstanbul Başakşehir: 6 milyon 150 bin TL

3- Fenerbahçe: 5 milyon 857 bin TL

4- Galatasaray: 5 milyon 559 bin TL

5- Konyaspor: 5 milyon 462 bin TL

6- Akhisarspor: 5 milyon 164 bin TL

7- Kayserispor: 5 milyon TL

8- Trabzonspor: 4 milyon 801 bin TL

9- Gençlerbirliği: 4 milyon 592 bin TL

10- Bursaspor: 4 milyon 577 bin TL

11- Sivasspor: 4 milyon 556 bin TL

12- Yeni Malatyaspor: 4 milyon 424 bin TL

13- Antalyaspor: 4 milyon 376 bin TL

14- Osmanlıspor: 4 milyon 374 bin TL

15- Kasımpaşa: 4 milyon 288 bin TL

16- Alanyaspor: 4 milyon 220 bin TL

17- Göztepe: 4 milyon 143 bin TL

18- Kardemir Karabükspor: 3 milyon 680 bin TL