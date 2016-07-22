Ibrahimovic'in forma numarası belli oldu

İsveçli futbolcu 9 numaralı formayı giyeceğini Instagram hesabından duyurdu. İngiliz ekibi, Paris Saint-Germain'deki (PSG) sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'i geçen ay 1 yıllığına renklerine bağlamış, ünlü futbolcunun haftalık 200 bin sterlin kazanacağı İngiliz basını tarafından öne sürülmüştü.

Kariyerine ülkesinin Malmö takımında başlayan 34 yaşındaki Ibrahimovic, daha sonra Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve son olarak PSG'de forma giydi. Geçen sezon PSG formasıyla 51 maça çıkan yıldız futbolcu, 50 gol attı.