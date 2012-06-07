İbrahim Yazıcı yeniden başkan

BURSA -

'un 48. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı. Toplantıda, kulübün 21 milyon 400 bin lirasının bulunduğu, kısa vadeli borcunun ise 19 milyon 22 bin lira olduğu bildirildi.



Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, önce ''geçici divan kurulu'' seçimi yapıldı. Verilen önerge doğrultusunda başkanlığını İlhan Parseker'in yaptığı Sabri Ersavaş, Ertan Atan ve Ali Bocan'dan oluşan divan kurulu, oy birliğiyle seçildi.

Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seçilen yeni geçici divan kuruluna, İbrahim Yazıcı ve Cevdet Yıldız'ın listelerini sundu. Cevdet Yıldız'ın listesinde hazirun listesinde olmayan 22, üyelikleri askıya alınan da 13 isim bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Şankaya, ''Tüzük gereği bununla ilgili kararı biz veremiyoruz. Bu iki listeyi de size taşımak zorunda kaldık'' dedi.

Cavit Çağlar'a ''Onursal Başkanlık'' unvanı verilmesi

Divana 300 imzayla verilen, 2006-2010 yılları arasında aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikleri düşürülenlerin durumunun görüşülmesi ile eski bakanlardan ve Bursaspor başkanlarından Cavit Çağlar'a ''Onursal Başkanlık'' unvanın verilmesine yönelik önergelerin gündeme alınması, genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu.

Oy çokluğuyla kabul edilen Cavit Çağlar'a ''Onursal Başkanlık'' verilmesi önergesine bazı kongre üyeleri, oylamanın doğru yapılmadığını öne sürerek itiraz etti.

Parseker, ''Eski bakanlardan ve Bursaspor başkanlarından Cavit Çağlar, beni aradı ve kendisine 'Onursal Başkanlık' unvanın verilmesiyle ilgili bilgisinin bulunmadığı söyledi. Önergeyi veren arkadaşlar da bu önergeyi geri çekti. Cavit Çağlar'ın bugüne kadar kulübe çok ciddi katkıları olmuştur, bundan sonra da devam edecektir'' diye konuştu.

Faaliyet raporu

Daha sonra Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı, faaliyet raporunu okudu.

Bölükbaşı, Bursaspor Kulübü'nün defter, bilanço ve tüm mali kayıtlarının bağımsız bir kuruluş tarafından denetlendiğini anlatarak, kulübün bankada 21 milyon 400 bin 317 lira 68 kuruşunun bulunduğunu, kısa vadeli borcunun ise 19 milyon 22 bin 511 lira 53 kuruş olduğunu belirtti.

Gelecekte hiçbir makama aday değilim

Yazıcı, kulübün olağan genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Yazıcı, Bursa'nın ülkenin kaderini değiştirebilecek güçte bir şehir olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

''Yeterki gücümüzün farkına varalım ve birbirimize sarılalım. Bu kürsüden söz veriyorum, Türkiye'de bileği bükülmeyen bir kulüp, yetmez, Avrupa kupalarında çeyrek final oynayabilecek bir kulüp vaat ediyorum. 2010 yılında ezberleri bozduğumuz gibi bundan sonra da Türk futbolunda çok önemli işler başarabileceğimizi herkes bilsin.''

Bursaspor'un büyümesinden başka hiçbir beklentisinin bulunmadığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

''Bundan sonraki gelecekte de hiçbir makama aday değilim. Son dönemde baskılar çoğaldı. Gözaltına alındık, mahkemeye çıktık, tutuklandık. Akıl almaz suçlar icat ettiler. Bursaspor'u yıllardır karıştıranlar, yalan yanlış ifadeler verdiler. Ancak tüm bunlara rağmen Bursaspor tertemiz. Bırakın boğazımızdan bir gram haram geçirmeyi, paramızı, sağlığımızı, işimizi, gücümüzü, ailemizi Bursaspor için feda ettik.''

Yazıcı, güven tazeledi

Genel kurula, oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 738 üyeden bin 88'i katıldı. Kongre üyeleri 9 sandıkta oylarını kullandı. Bazı üyelerin genel kurulu, oy kullanmadan terk ettikleri gözlendi. Oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılarak, sayım yapıldı.

Yapılan sayım sonucu İbrahim Yazıcı, 639 üyenin oyunu alırken, Cevdet Yıldız'a ise 10 çıktı. Sayımda 3 boş oy çıkarken, bir oy da iptal edildi.

Güven tazeleyen İbrahim Yazıcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, basın mensuplarına poz verdi.