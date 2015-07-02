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İbisevic'ten Bursaspor açıklaması

Bosna Hersekli milli futbolcu Vedad İbisevic, basında çıkan iddiaların aksine Bursaspor'dan somut bir teklif almadığını açıkladı

İbisevic'ten Bursaspor açıklaması

Bosna Hersekli milli futbolcu Vedad İbisevic, basında çıkan iddiaların aksine Bursaspor'dan somut bir teklif almadığını açıkladı

02 Temmuz 2015 Perşembe 12:02
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İbisevic'ten Bursaspor açıklaması

SARAYBOSNA - Bosna Hersekli milli futbolcu Vedad İbisevic, basında çıkan iddiaların aksine Bursaspor'dan somut bir teklif almadığını açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen İbisevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'a transferi hakkındaki iddiaları değerlendirdi.

Tatilinin bir kısmını Antalya'da bir kısmını ise Bosna Hersek'te geçirdiğini anlatan İbisevic, bu süre içinde Bursaspor'dan hiç kimsenin kendisiyle görüşmediğini ve Bursaspor'dan somut bir teklif almadığını kaydetti.

İbisevic, bazı kimselerin kendisine Bursaspor'a transfer olmasını önerdiğini ancak şu an itibarıyla bunun dışında herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Stuttgart ile iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan İbisevic, "Şu anda tek gerçek var, o da Almanya'ya dönüyor olmam. Stuttgart, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyorum. Çok iyi dinlendim. Yeni maçları dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İbisevic, yeni sezonda Stuttgart'ta kalmasının ihtimaller arasında yer aldığına işaret ederek, "Eğer ilgimi çekecek bir teklif gelmezse kulübümde kalacağım" diye görüşünü aktardı.

'Belçika'ya karşı şansımız var'

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılma olasılığını da değerlendiren İbisevic, iyimser konuştu.

İbisevic, 3-1 kazandıkları İsrail maçında iyi bir oyun sergileyip, iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, "Şimdi önümüze bakacağız. Eleme maçlarına teker teker hazırlanmalıyız. Belçika uzun zamandır bu kadar güçlü bir takıma sahip değildi ancak onlara karşı şansımız var. Bizden daha iyi bir takımlar ancak yine de iyimserim. Sonunda, 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Safet Susic'in ardından milli takımın başına geçen Mehmed Bazdarevic ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İbisevic, "Onun çalışma tarzını beğeniyorum. Takımın başına geldikten sonra beraberinde birçok yenilik de getirdi. Vizyon sahibi ve ne istediğini biliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 10:58
Anahtar Kelimeler:
önce Vatanİbisevic
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