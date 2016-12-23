İSTANBUL

Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan yeni stadında maçlarını oynamaya hazırlanan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etmek için gün sayıyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 42 yıllık rekabette Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki son maç pazartesi günü oynanacak.

48 maç yapıldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 48 kez karşı karşıya geldi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan maçla başlayan rekabette tarihi statta oynanan 43'ü lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada Trabzonspor 20, Fenerbahçe 16 galibiyet aldı, taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 50 gol attı.

Hüseyin Avni Aker

1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi.

Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor.

AA