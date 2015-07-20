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Holosko, Avustralya'nın yolunu tuttu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Slovak futbolcu Filip Holosko, Avustralya'nın Sydney takımına transfer oldu

Holosko, Avustralya'nın yolunu tuttu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Slovak futbolcu Filip Holosko, Avustralya'nın Sydney takımına transfer oldu

20 Temmuz 2015 Pazartesi 12:40
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Holosko, Avustralya'nın yolunu tuttu

İSTANBUL - Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Sydney, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Slovak golcü Filip Holosko'yu renklerine bağladı.

Sydney Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Holosko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Ekim ayında başlayacak lig öncesi Holosko'nun diğer bir transfer Sırp Milos Ninkovic ile gelecek ay başında takım kampına katılacağı ifade edildi.

Holosko transferini değerlendiren kulüp başkanı Scott Barlow, Slovak futbolcunun uluslararası düzeyde sahip olduğu tecrübeyle Sydney taraftarlarını heyecanlandıracak bir oyuncu olduğunu belirtti.

Ülkesinin Trencin ve Çek Cumhuriyeti'nin Slovan Liberec ekiplerinde oynadıktan sonra 2006'da Manisaspor'a transfer olan Holosko, burada iki yıl görev yapıp 2008'de Beşiktaş'a imza atmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve son olarak geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan tecrübeli futbolcu, Türkiye kariyerinde 287 maçta 82 gol kaydetmişti.

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 11:30
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHolosko
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