Hollanda basınından Advocaat iddiası

Vitor Pereira ile yol ayrımına gelen Fenerbahçe'nin, teknik direktör adayları arasında bulunduğu öne sürülen Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki teknik direktör yardımcılığı görevinden ayrıldı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta teknik direktör Danny Blind'in yardımcısı olarak iş başı yapan Advocaat'ın görevini bıraktığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Blind, Advocaat'ın ayrılma kararına şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

Hollanda gazetesi NOS ise Advoocaat'ın Fenerbahçe ile 1 yıllığına anlaştığını yazarken, Hollandalı teknik adamın, "Türkiye'de, böylesine büyük bir kulüpte göreve başlayacağım için çok heyecanlıyım. Bu yaşta bir teknik direktör için büyük bir meydan okuma." ifadelerine yer verdi.

De Telegraaf gazetesi de 68 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye gideceğini ileri sürdü.