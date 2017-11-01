Hokeyde 2018 'seferberlik yılı' ilan edildi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2018'i branşları için "seferberlik yılı" ilan ettiklerini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Antalya'da düzenlenen çalıştayda gelecek yıl için yol haritasının belirlediği duyuruldu.

Çalıştayın ardından konuşan federasyon başkanı Sadık Karakan "2018 yılıyla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaparak, yol haritamızı belirledik. Türkiye genelinde bütün ilçelerimizde yeni kulüplerimizin kurulması ve yerel yönetimlerimiz bünyesindeki spor kulüplerinde hokeyin de yer alması için çalışmalar yapacağız. 2018'i hokey için seferberlik yılı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hokeyin hızla Türkiye'nin dört bir yanına yayılmakta olduğu, okul sporları içerisinde de favori spor dalları arasında sayıldığını anlatan Karakan, "Gerek okullarımızda, gerekse il, ilçe ve belde belediyelerimiz bünyesindeki spor kulüplerinde hokey takımlarının kurulabilmesi için gerekli malzeme desteğini vereceğiz. Bununla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımız sürüyor. Okullarımızda ve ilçe belediyelerimizde hokey takımlarının kurulması ve özellikle öğrenciler tarafından benimsenmesi bizim için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve dünyada Türk hokeyinin belli bir noktaya geldiği belirten Sadık Karakan, şunları kaydetti:

"Antalya'da düzenlediğimiz eğitim seminerlerimizde özellikle il temsilcilerimiz, hakemlerimiz ve antrenörlerimizle önemli çalışmalara imza attık. Hokeyin tabana yayılması ve çocukların küçük yaşta bu sporla tanışmasını önemsiyoruz. Yerel yönetimlerimize ve okul takımlarımıza gerekli malzeme desteğini vereceğiz. Bununla ilgili federasyon bünyesinde bir çalışma masası oluşturarak, gelecek olan talepleri değerlendireceğiz. 2018, bütün kategorilerde hokeyin gelişme ve kalkınma yılı olacaktır."

Konuşmasında milli takım seçmelerine de değinen Karakan, "Yurt dışında Türk milletini temsil edecek milli takım sporcularının seçimlerinde asla ve asla torpil, hatır gönül ve adam kayırma gibi olaylara göz yumulmayacak. Yapılacak olan seçmeler herkesin gözü önünde ve objektif olarak gerçekleştirilecek. Milli takım seçmelerinin yapıldığı merkezde sınavlar kameralarla kaydedilecek. İsteyen sporcu ve yakınları sınavları gerekirse cep telefonlarındaki bir uygulamayla canlı olarak izleyebilecekler." diyerek görüşlerini paylaştı.