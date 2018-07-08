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Hırvat medyası çeyrek final zaferine geniş yer verdi

Hırvatistan'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülke medyasında geniş yer buldu.

Hırvat medyası çeyrek final zaferine geniş yer verdi

Hırvatistan'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülke medyasında geniş yer buldu.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:17
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Hırvat medyası çeyrek final zaferine geniş yer verdi

Hırvatistan Milli Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi ülke medyasında geniş yer buldu.

Balkan ülkesi Hırvatistan'ın, ev sahibi Rusya'yı penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakarak 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez yarı finale yükselmesi ülke genelinde büyük coşkuyla kutlandı.

Hırvatistan'ın önemli spor sitelerinden Gol, "Tüm ülkede çılgın kutlamalar" başlığını kullandığı haberinde, ülkenin dört bir yanındaki galibiyet coşkusunu okurlarıyla buluşturdu.

Hırvat taraftarların yarı finali pencereden koltuk atarak kutladığına yer veren "Gol", "Sırada İngiltere var. Hırvatistan, dünya şampiyonu olmaya hazır." yorumunu yaptı.

Haber sitesi Jutarnji, "Messi ve Ronaldo'nun devri sona erdi. Modric ikisini tahttan edecek futbolcu olabilir mi?" ifadelerini kullandığı haberinde, milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic ve futbolcuların yarı final coşkusuna "büyük festival" olarak niteledi.

Vecernji gazetesi ise yarı final haberini "Hırvatlar imkansızı başardı." başlığıyla verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Milli Takımı2018 FIFA Dünya Kupası
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